Le Havre Seine-Maritime Proposé par l’Association de Sauvetage du patrimoine havrais. Cet ouvrage civil, long de 250 m, a été creusé en 1895 pour relier la ville haute et la ville basse par un funiculaire puis un tramway. Réquisitionné en 1942, il servit à l’armée allemande de lieu de stockage pour les munitions et, durant les bombardements, d’abri anti-aérien pour la population civile. Des reconstitutions vous permettront de visualiser l’état du site lors de la libération du Havre en 1944. Visite à 14h30, 15h et 15h30.

Durée : 45 minutes

Tarif : 2€ (gratuit pour les moins de 10 ans) Réservation obligatoire.

Durée : 45 minutes

Tarif : 2€ (gratuit pour les moins de 10 ans) Réservation obligatoire.

