Maine-et-Loire Il en a reconstitué l’histoire, comprenant que les premiers occupants sont arrivés au cours du 5° siècle pour y fabriquer des sarcophages. Cet endroit totalement souterrain, situé au cœur de la ville de Doué la Fontaine, a ainsi été creusé, transformé, aménagé pendant 1500 ans pour des raisons très différentes: fabrication de sarcophages mérovingiens, souterrain refuge, chapelle médiévale, cave cathédrale, installation du vigneron. De quoi passer un bon moment dans un univers unique. Visitez avec un guide compétent et passionné un site classé monument historique et troglodytique découvert par un archéologue en 1989. troglo-sarcophages@orange.fr https://troglo-sarcophages.fr/ Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Doué-en-Anjou

