Esquièze-Sère Esquièze-Sère Esquièze-Sère, Hautes-Pyrénées Visite guidée « Traditions villageoises et richesses baroques des deux églises » Esquièze-Sère Esquièze-Sère Catégories d’évènement: Esquièze-Sère

Hautes-Pyrénées

Visite guidée « Traditions villageoises et richesses baroques des deux églises » Esquièze-Sère, 26 août 2021-26 août 2021, Esquièze-Sère. Visite guidée « Traditions villageoises et richesses baroques des deux églises » 2021-08-26 16:30:00 16:30:00 – 2021-08-26 18:00:00 18:00:00 RDV devant l’église de Sère ESQUIEZE-SERE

Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées Esquièze-Sère EUR 5 5 Visite guidée par les guides culturels pyrénéens. Sur réservation par téléphone. Durée : 1h30 puis visite possible de la fabrique de lainages « La Carde » et du Hang’Art. Charme d’un petit village étagé et dominé par son église remarquable. Cet ancien siège religieux de la vallée trône telle une sentinelle où tout est particulier : style, taille, décors, et nécropole. Puis les ruelles, sur la pente rocheuse, vous mènent à la tradition du textile ! La visite se poursuivra par la découverte de l’espace contemporain le Hang’Art (prix d’entrée inclus dans le tarif de la visite). +33 6 76 17 13 53 Charme d’un petit village étagé et dominé par son église remarquable. Cet ancien siège religieux de la vallée trône telle une sentinelle où tout est particulier : style, taille, décors, et nécropole. Puis les ruelles, sur la pente rocheuse, vous mènent à la tradition du textile ! La visite se poursuivra par la découverte de l’espace contemporain le Hang’Art (prix d’entrée inclus dans le tarif de la visite). Visite guidée par les guides culturels pyrénéens. Sur réservation par téléphone. Durée : 1h30 puis visite possible de la fabrique de lainages « La Carde » et du Hang’Art. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Esquièze-Sère, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Esquièze-Sère Adresse RDV devant l'église de Sère ESQUIEZE-SERE Ville Esquièze-Sère lieuville 42.87885#-0.00705