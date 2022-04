VISITE GUIDÉE TRADITIONNELLE DU BOURG DE BATZ Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

VISITE GUIDÉE TRADITIONNELLE DU BOURG DE BATZ Batz-sur-Mer, 25 avril 2022, Batz-sur-Mer. VISITE GUIDÉE TRADITIONNELLE DU BOURG DE BATZ Batz-sur-Mer

2022-04-25 – 2022-04-25

Batz-sur-Mer, destination patrimoine et Petite Cité de Caractère. Laissez-vous guider avec une guide conférencière pour découvrir les secrets de Batz-sur-Mer et son patrimoine : l'église et la Tour Saint-Guénolé, la Chapelle Notre-Dame du Mûrier, les venelles du bourg, l'histoire de Batz-sur-Mer… Informations et réservation à l'Office de tourisme.

