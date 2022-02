Visite guidée « Traces et indices d’animaux dans le Bois d’Ardennes, une relique de la forêt de Scissy » Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris

Visite guidée « Traces et indices d'animaux dans le Bois d'Ardennes, une relique de la forêt de Scissy »
Ducey-Les Chéris
13 juillet 2022, 15:00:00

Bois d'Ardennes
1er parking du bois d'Ardennes en venant de Ducey sur la RD178

Partez à la découverte des indices de présence de mammifères (chevreuil, blaireau, écureuil…) mais aussi des oiseaux (trous de pics…) et des insectes qui habitent ce bois.

RDV 1er parking du bois d’Ardennes en venant de Ducey sur la RD178. Partez à la découverte des indices de présence de mammifères (chevreuil, blaireau, écureuil…) mais aussi des oiseaux (trous de pics…) et des insectes qui habitent ce bois.

decouverte-ens@manche.fr
+33 2 33 46 37 06

RDV 1er parking du bois d’Ardennes en venant de Ducey sur la RD178. Bois d’Ardennes 1er parking du bois d’Ardennes en venant de Ducey sur la RD178 Ducey-Les Chéris

