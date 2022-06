Visite guidée – Tout près d’Anduze, le château de Tornac Tornac Tornac, 12 juillet 2022, TornacTornac.

Suivez le guide !Découvrir un lieu, un village, des histoires et des anecdotes en compagnie d’un(e) passionné(e), c’est quand même plus sympa !Situé à un emplacement stratégique à l’entrée d’Anduze, ce château offre une vue exceptionnelle sur Anduze et le vignoble de Tornac. Grâce à la visite, le lieu s’anime de son passé au gré des histoires savoureuses.* Infos pratiques :- Rendez-vous les mardis 12, 19 et 26 Juillet, ainsi que les mardis 02, 09, 16 et 23 Août 2022- Où? : Devant la tour du château- Quand? : Départ de la visite à 21h00- Durée : 1h30- Tarifs : 5€ adulte dès 12 ans et gratuit – de 12 ans- Réservation obligatoire dans les bureaux et points d’information touristique « Cévennes Tourisme »- Possibilité de réservation en ligne au www.cevennes-tourisme.fr- Nombre de places limité à 30 personnes

