De Charlemagne à aujourd'hui, la ville de Touques a traversé le temps ! Bien avant l'engouement des stations balnéaires, Touques était le port de la vallée, voyant passer les Vikings, Thomas Becket, les ducs de Normandie et Gustave Flaubert. Remontez le temps aux origines de la ville, de son passé oublié à son patrimoine médiéval toujours présent, qui lui confère aujourd'hui sa renommée de « petite cité de caractère ».

