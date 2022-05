Visite guidée “Tout ce que vous auriez aimé savoir sur les statues menhirs sans oser le demander” Musée Fenaille Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Visite guidée “Tout ce que vous auriez aimé savoir sur les statues menhirs sans oser le demander” Musée Fenaille, 14 mai 2022, Rodez. Visite guidée “Tout ce que vous auriez aimé savoir sur les statues menhirs sans oser le demander”

Musée Fenaille, le samedi 14 mai à 20:30

Salle des statues Menhirs _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles

« Tout ce que vous auriez aimé savoir sur les statues menhirs sans oser le demander à Jean-Philippe Savignoni ! » Musée Fenaille 14 place Eugène-Raynaldy, 12000 Rodez, France Rodez Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Musée Fenaille Adresse 14 place Eugène-Raynaldy, 12000 Rodez, France Ville Rodez lieuville Musée Fenaille Rodez Departement Aveyron

Musée Fenaille Rodez Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodez/

Visite guidée “Tout ce que vous auriez aimé savoir sur les statues menhirs sans oser le demander” Musée Fenaille 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée “Tout ce que vous auriez aimé savoir sur les statues menhirs sans oser le demander” Musée Fenaille Musée Fenaille 14 mai 2022 Musée Fenaille Rodez Rodez

Rodez Aveyron