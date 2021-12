Tours Tours Indre-et-Loire, Tours Visite guidée : Tours au fil des Quartiers : Blanqui – Mirabeau Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Visite guidée : Tours au fil des Quartiers : Blanqui – Mirabeau Tours, 5 mars 2022, Tours.

2022-03-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-05 16:00:00 16:00:00

Tours Indre-et-Loire Sous l’Ancien Régime, la ville de Tours se développe au fil de l’édification de ses enceintes successives.

Au 19ème siècle avec l’annexion de Saint-Étienne-Extra, la ville confirme son expansion vers le sud. info@tours-tourisme.fr +33 2 47 70 37 37 https://reservation.tours-tourisme.fr/tours-au-fil-des-quartiers-blanqui-mirabeau.html?origine_affinage=true&mid=1&action=result&origine_affinage=true Tours

