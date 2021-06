Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Visite Guidée Tournus autour de l’eau Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Visite Guidée Tournus autour de l’eau Tournus, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Tournus. Visite Guidée Tournus autour de l’eau 2021-07-06 – 2021-07-05 RDV Embarcadère Quai du Midi Quai du Midi

Tournus Saône-et-Loire 4 4 EUR Partez à la découverte de l’histoire de Tournus. De son installation en bord de Saône en passant par les ruelles pittoresques de la ville, pour découvrir puits, fontaines, ponts qui ont façonnés la ville.

RDV Embarcadère Quai du Midi.

Les visites peuvent être amenées à être adaptées ou modifiées en fonction de la météo. contact@tournus-tourisme.com +33 3 85 27 00 20 Partez à la découverte de l’histoire de Tournus. De son installation en bord de Saône en passant par les ruelles pittoresques de la ville, pour découvrir puits, fontaines, ponts qui ont façonnés la ville.

RDV Embarcadère Quai du Midi.

Les visites peuvent être amenées à être adaptées ou modifiées en fonction de la météo. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Étiquettes évènement : Autres Lieu Tournus Adresse RDV Embarcadère Quai du Midi Quai du Midi Ville Tournus lieuville 46.56135#4.91457