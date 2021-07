Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Ardèche, Tournon-sur-Rhône Visite guidée : Tournon le vrai du faux Tournon-sur-Rhône Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

Visite guidée : Tournon le vrai du faux 2021-07-14 18:00:00 – 2021-07-14 Place St Julien Office de tourisme Ardèche Hermitage

Tournon-sur-Rhône Ardêche

Tournon-sur-Rhône Ardêche EUR Assistez à une flânerie un peu spéciale dans Tournon. Le guide a pris quelques libertés avec l’histoire de la ville. Mais saurez-vous distinguer les informations véridiques des histoires sorties de l’imagination débordante de votre guide. A vous de voter! dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Tournon-sur-Rhône
Adresse Place St Julien Office de tourisme Ardèche Hermitage