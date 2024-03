Visite guidée Tourlaville au fil de l’eau Cherbourg-en-Cotentin, dimanche 24 mars 2024.

Visite guidée Tourlaville au fil de l’eau Cherbourg-en-Cotentin Manche

Le long du Trottebec et de l’étang des Costils, on peut voir des moulins transformés au fil des siècles en turbines pour produire de l’électricité. Outre la production d’énergie, l’eau nourricière irrigue les jardins familiaux ainsi que le Château des Ravalet, ses douves et ses étangs. C’est pourquoi il est si important de s’intéresser à la toponymie des lieux et à la renaturation des rivières.

Durée 2h / 3 km A partir de 8 ans.

Inscription nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera communiqué après la réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

Tourlaville

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

L’événement Visite guidée Tourlaville au fil de l’eau Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2024-03-02 par OT Cotentin