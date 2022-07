Visite guidée – Tour Saint-Antoine Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Montez à 40m, au niveau de la première balustrade de la tour Saint-Antoine et profitez d’un panorama exceptionnel pour comprendre l’histoire de la ville de Loches.

Visite guidée toutes les 30 minutes : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h.

