Châtel-de-Neuvre Châtel-de-Neuvre Allier, Châtel-de-Neuvre Visite guidée Tour du Moulin Neuf Châtel-de-Neuvre Catégories d’évènement: Allier

Châtel-de-Neuvre

Visite guidée Tour du Moulin Neuf, 5 juin 2021-5 juin 2021, Châtel-de-Neuvre. Visite guidée Tour du Moulin Neuf 2021-06-05 16:00:00 – 2021-06-05

Châtel-de-Neuvre Allier Châtel-de-Neuvre EUR 5 5 Visite sur réservation.

Connue comme le loup blanc dans le village qui surplombe l’Allier, cette tour de défense (ISMH) a été édifiée en 1370 sur une base rectangulaire de 18m de côté. Visite sur réservation.

Connue comme le loup blanc dans le village qui surplombe l’Allier, cette tour de défense (ISMH) a été édifiée en 1370 sur une base rectangulaire de 18m de côté.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Châtel-de-Neuvre Autres Lieu Châtel-de-Neuvre Adresse Ville Châtel-de-Neuvre