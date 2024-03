Visite guidée : Tour de la Cathédrale au crépuscule Parc Simone Veil 58320 Pougues les Eaux Pougues-les-Eaux, samedi 11 mai 2024.

Visite guidée : Tour de la Cathédrale au crépuscule Avis aux grimpeurs ! Samedi 11 mai, 20h30 Parc Simone Veil 58320 Pougues les Eaux Tarifs : 8€ dès 12 ans

Nouveauté 2024 !

Visite guidée : » Tour de la Cathédrale au crépuscule «

Venez admirer un point de vue exceptionnel de Nevers au sommet de la Tour Bohier, pendant le coucher du soleil ! Préparez vos appareils photo et ne ratez surtout pas ce rendez-vous !

Cette visite est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers. Durée : 1h.

A partir de 12 ans. Pas d’enfants en-dessous de cet âge. Max : 18 personnes.

Tarifs : 8€.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal les 11/05 à 20h30, 17/05 à 20h30, 10/06 à 21h, 24/06 à 21h, 05/07 à 21h, 08/07 à 21h, 19/07 à 21h, 22/07 à 21h, 30/08 à 20h, 06/09 à 19h30, 16/09 à 19h30, 21/10 à 18h et 25 et 28/10 à 18h.

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme. Pas de remboursement.

