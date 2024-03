Visite guidée Tour de la Cathédrale au crépuscule Esplanade Palais ducal Nevers, vendredi 30 août 2024.

Visite guidée Tour de la Cathédrale au crépuscule Esplanade Palais ducal Nevers Nièvre

Nouveauté 2024 !

Visite guidée « Tour Bohier au crépuscule »

Venez admirer un point de vue exceptionnel de Nevers au sommet de la Tour Bohier, pendant le coucher du soleil ! Préparez-vous appareils photo et ne ratez surtout pas ce rendez-vous !

Cette visite est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers. Durée 1h30.

A partir de 12 ans. Pas d’enfants en-dessous de cet âge. Max 30 personnes.

Tarifs de 12 à 15 ans 4€ / dès 16 ans 8€.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal les 11/05 à 20h30, 17/05 à 20h30, 10/06 à 21h, 24/06 à 21h, 05/07 à 21h, 08/07 à 21h, 19/07 à 21h, 22/07 à 21h, 30/08 à 20h, 06/09 à 19h30, 16/09 à 19h30, 21/10 à 18h, 25 et 28/10 à 18h.

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme. Pas de remboursement. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 20:00:00

fin : 2024-08-30 21:00:00

Esplanade Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@nevers-tourisme.com

L’événement Visite guidée Tour de la Cathédrale au crépuscule Nevers a été mis à jour le 2024-03-13 par OT NEVERS