du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme de Toulouse 5€, gratuit -18 ans, réservation recommandée, nombre de places limité, également le dimanche 19 de 11h à 13h

Un guide partage avec vous ses coins secrets et insolites de Toulouse. Détails cachés, petites histoires et trésors insoupçonnés ne demandent qu’à être révélés… Office de tourisme de Toulouse Square Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00

