[Toulouse dans tous les sens](https://www.youtube.com/watch?v=IjTofkonFDo) Visite adaptée aux enfants à partir de 7 ans.

5€, gratuit -18 ans, réservation recommandée, nombre de places limité

La règle du jeu est simple et fait appel à vos sensations et émotions : goûter un produit typiquement toulousain, écouter l’ambiance de rue, sentir les parfums, toucher des matériaux. Office de tourisme de Toulouse Square Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

