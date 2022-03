Visite guidée : Toucher sans les mains (visite) Musée des Beaux arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite guidée : Toucher sans les mains (visite) Musée des Beaux arts de Rouen, 14 mai 2022, Rouen. Visite guidée : Toucher sans les mains (visite)

le samedi 14 mai à Musée des Beaux arts de Rouen contre-marque à retirer à l’accueil le soir-même

Une visite en courbes et en corps pour le plaisir des yeux Musée des Beaux arts de Rouen esplanade marcel duchamp Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:45:00 2022-05-14T20:15:00;2022-05-14T20:45:00 2022-05-14T21:15:00;2022-05-14T21:45:00 2022-05-14T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Beaux arts de Rouen Adresse esplanade marcel duchamp Ville Rouen lieuville Musée des Beaux arts de Rouen Rouen Departement Seine-Maritime

Musée des Beaux arts de Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Visite guidée : Toucher sans les mains (visite) Musée des Beaux arts de Rouen 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée : Toucher sans les mains (visite) Musée des Beaux arts de Rouen Musée des Beaux arts de Rouen 14 mai 2022 Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime