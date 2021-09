Penvénan Chapelle Saint-Gonval Côtes-d'Armor, Penvénan Visite guidée Tossen Keler Chapelle Saint-Gonval Penvénan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La destination de cet important ensemble reste énigmatique car il ne présente aucune tombe. Il est certain que l’on a établi tout d’abord deux importants foyers. D’autre part, sur ces foyers a été édifié un cairn principal. Les fouilles ont également révélé la présence d’un cairn secondaire à proximité du cairn principal. Le tout est couvert d’un énorme dôme de limon entouré d’une structure de grosses pierres ouverte à l’Est. A l’issue des fouilles, le monument devait être entièrement détruit. La ville de Tréguier a proposé d’assurer la conservation et la présentation au public des pierres composant la ceinture du tumulus, la commune de Penvénan ne disposant pas alors de lieu adéquat pour le faire. En 1964, 55 pierres sont installées sur les quais à Tréguier. Le 25 juin 2018, avec les accords de la municipalité de Tréguier et du Service Régional de l’Archéologie, le transfert des pierres constituant la ceinture du tumulus a eu lieu sur le site de Saint Gonval, lieu symbolique qui perpétue l’existence du monastère à l’origine même de la paroisse de Penvénan, donc de notre commune. La reconstitution de la ceinture du tumulus s’est faite, aussi bien dans sa dimension que dans la disposition des pierres, la plus fidèlement possible de celle de son site d’origine. Le transfert a été effectué par une entreprise spécialisée avec l’aide des services techniques de la commune.

