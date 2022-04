Visite guidée “Tonnerre, les incontournables” Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

Visite guidée “Tonnerre, les incontournables” Tonnerre, 21 juillet 2022, Tonnerre. Visite guidée “Tonnerre, les incontournables” Tonnerre

2022-07-21 – 2022-07-21

Tonnerre Yonne Siège d’un important comté au Moyen Age, la petite ville de Tonnerre conserve plusieurs monuments emblématiques de cette période, à l’image de son Hôtel-Dieu. Suivez Amandine Chevallier, guide-conférencière, qui présentera les lieux incontournables de la ville.

Réservations et informations à l’Office de tourisme de Tonnerre. +33 3 86 55 14 48 Siège d’un important comté au Moyen Age, la petite ville de Tonnerre conserve plusieurs monuments emblématiques de cette période, à l’image de son Hôtel-Dieu. Suivez Amandine Chevallier, guide-conférencière, qui présentera les lieux incontournables de la ville.

Réservations et informations à l’Office de tourisme de Tonnerre. Tonnerre

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Tonnerre, Yonne Autres Lieu Tonnerre Adresse Ville Tonnerre lieuville Tonnerre Departement Yonne

Tonnerre Tonnerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonnerre/

Visite guidée “Tonnerre, les incontournables” Tonnerre 2022-07-21 was last modified: by Visite guidée “Tonnerre, les incontournables” Tonnerre Tonnerre 21 juillet 2022 Tonnerre Yonne

Tonnerre Yonne