Tonnerre Yonne Tonnerre Qu’est-ce qui donne sa belle couleur bleue aux eaux de la mythique Fosse Dionne, gouffre d’eau insondable ? Qui était vraiment le Chevalier D’Éon ? Qu’avait bien pu faire le comte de Tonnerre pour que le Duc de Bourgogne détruise entièrement son château ? Parcourez les ruelles de Tonnerre avec la guide Amandine Chevallier qui vous racontera quelques histoires et légendes de Tonnerre.

Qu'est-ce qui donne sa belle couleur bleue aux eaux de la mythique Fosse Dionne, gouffre d'eau insondable ? Qui était vraiment le Chevalier D'Éon ? Qu'avait bien pu faire le comte de Tonnerre pour que le Duc de Bourgogne détruise entièrement son château ? Parcourez les ruelles de Tonnerre avec la guide Amandine Chevallier qui vous racontera quelques histoires et légendes de Tonnerre.

Information et réservations à l'Office de Tourisme de Tonnerre.

