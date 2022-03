Visite guidée : thermalisme et pastoralisme Ordiarp, 12 avril 2022, Ordiarp.

Visite guidée : thermalisme et pastoralisme Ordiarp

2022-04-12 – 2022-04-12

Ordiarp Pyrénées-Atlantiques Ordiarp

EUR 35 Excursion en minibus.

La Soule a été autrefois un lieu de cures thermales où bergers et curistes croisaient leurs chemins.

Sans plus tarder, partons à la découverte des fontaines et sources de Soule. Nous découvrirons, aussi, la vie des bergers d’hier et d’aujourd’hui.

Possibilité de pique-niquer ou de manger au restaurant (en supplément à payer sur place).

Départs assurés avec minimum 4 participants. Maximum 8 participants.

Réservations possibles jusqu’à 48 h avant le départ.

+33 6 71 78 89 25

Ordiarp

