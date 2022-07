Visite guidée thématique VAH Sedan : La Meuse au fil de l’eau

Visite guidée thématique VAH Sedan : La Meuse au fil de l’eau, 3 août 2022, . Visite guidée thématique VAH Sedan : La Meuse au fil de l’eau



2022-08-03 – 2022-08-03 EUR 0 0 Venez découvrir comment Sedan s’est construite au fil des siècles grâce à la Meuse. Le fleuve nourrit et défend les habitants de la ville et leur permet de travailler et de s’amuser. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville