L’envers des jardins Le projet de La Maison du Banquet et des générations est de « faire lieu » autrement. Faire lieu, c’est ici réinventer la notion de résidence. Chaque année, l’association le “Marque-page” accueille pendant un mois une résidence partagée. Trois écrivains, chercheurs ou artistes de disciplines diverses, choisis sur projet autour d’un thème par un jury, vont dans un même lieu et une même période, travailler sur leur propositions. De ces confrontations naissent toujours de belles surprises. À l’automne 2020, entre deux confinements, les projets d’Estelle Chauvard, designer, d’Adrien Genoudet, écrivain, cinéaste et historien, et de Louise Piélat, paysagiste, les ont menés à Lagrasse, pour un mois d’enquêtes et de travail sur des jardins imaginaires ou historiques, sur les projets d’Albert Kahn ou les rangées d’aubergines des jardiniers du village… Écriture, dessins, aquarelles, films ; trois artistes ayant résidé à l’abbaye de Lagrasse à l’automne 2020 vous présentent le résultat de leurs recherches. Abbaye,partie publique 4 rive gauche, 11200 Lagrasse Lagrasse Aude

