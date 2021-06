Visite Guidée Thématique sur la ligne Cahors-Capdenac Saint Géry-Vers, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint Géry-Vers.

Visite Guidée Thématique sur la ligne Cahors-Capdenac 2021-07-14 10:30:00 – 2021-07-14 12:00:00 Musée Ferroviaire de St Géry Mémorail Quercy-Vapeur Le Bourg

Saint Géry-Vers Lot Saint Géry-Vers

Conférence inédite et exceptionnelle, animée par 4 spécialistes ferroviaires à 10h30h, dans le parc ombragé du musée.

En plus des visites guidées traditionnelles et de la circulation de la mini locomotive.

Réservation fortement conseillée.

+33 6 24 09 51 46

Mémorail Quercy-Vapeur