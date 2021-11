Sélestat Sélestat 67600, Sélestat Visite guidée thématique Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: 67600

2021-11-07 15:00:00 – 2021-11-07 16:00:00

2021-11-07 15:00:00 – 2021-11-07 16:00:00

Une visite guidée avec un thème différent par séance : 12/09 : focus sur l'œuvre de Pia Rönicke – 10/10 : photographier la nature avec les artistes Florian Tiedje, Fernande Petitdemange et Jean-Luc Mylayne – 07/11 : découvrez l'art numérique avec les œuvres de Studer / van den Berg et Esther Hunzinker.

Visite guidée thématique au FRAC Alsace
+33 3 88 58 87 55

