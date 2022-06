Visite guidée thématique : Se souvenir des morts de la Grande Guerre

2022-11-05 – 2022-11-05 3.5 3.5 EUR La Première Guerre mondiale a fait plus de victimes que toute guerre antérieure. Dans les années qui suivent, la France se couvre de monuments aux morts. Au travers des monuments et plaques commémoratives de Sedan, percevez l’impérieuse nécessité pour la société de l’époque de rendre hommage aux disparus. patrimoine@ville-sedan.fr +33 3 24 26 85 70 dernière mise à jour : 2022-04-15 par

