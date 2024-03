Visite guidée thématique – Restauration exemplaire ! Collège des Bernardins Paris, vendredi 24 mai 2024.

Visite guidée thématique – Restauration exemplaire ! Ce chef-d’œuvre médiéval du XIIIème siècle a été restitué dans sa splendeur d’origine. Respect de l’histoire et mémoire du lieu ont guidé sa restauration exemplaire dans une traduction contemporain… Vendredi 24 mai, 16h00 Collège des Bernardins

Un guide qualifié du Collège des Bernardins vous mènera dans les différents espaces du Collège, et au-devant des éléments architecturaux emblématiques de la reconstruction.

Les différentes phases et étapes du chantier cistercien vous seront expliquées et illustrées grâce aux supports, croquis et dessins mis à disposition.

Vous saurez tout sur le chantier qui a conduit à la réouverture des Bernardins en 2008 ! Acquisition, investissement et financement, architectes et équipes, désordres et stabilité de l’ouvrage, contraintes, restructuration et organisation des espaces intérieurs…

Un véritable défi administratif, technique et financier mais un défi audacieux dans un patrimoine culturel prestigieux.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France

Collège des Bernardins