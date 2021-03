Visite guidée thématique, 14 mars 2021-14 mars 2021, Montargis.

Chaque mois, découvrez le jardin sous un angle différent ! L’occasion de faire connaissance avec la grande diversité des arbres de ce jardin (plus de 50 espèces différentes) et de les découvrir sous des angles différents en fonction des thématiques abordées. Réservation obligatoire. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site ou nous contacter.

Venez découvrir un fleuron du patrimoine local !

ecolokaterre@gmail.com +33 2 38 07 06 47 https://ecolokaterre.jimdofree.com/

OT AME