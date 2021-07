Lodève Musée de Lodève Hérault, Lodève Visite guidée thématique « Monstres marins ou animaux disparus ? » Musée de Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

**Ichtyosaure, plésiosaure, mégalodon… Ils ont tous peuplé nos fonds marins il y a des millions d’années et ont marqué notre imaginaire collectif. On les retrouve ensuite dans nos légendes sous des formes monstrueuses. Le temps d’une visite, partez sur leurs traces à la lumière de la cryptozoologie, la science qui tente de démêler le vrai du faux de ces animaux pas tout à fait imaginaire…** _Réservation obligatoire auprès du Musée de Lodève._

Les légendes autour des fonds marins sont intemporelles. Démêlez le vrai du faux avec les guides du Musée de Lodève ! Musée de Lodève Square Georges Auric, 34700, Lodève Lodève Hérault

