Jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot, le dimanche 5 juin à 14:30 Du jardin de style à la française aux planches de l’Encyclopédie, l’équipe du musée vous propose une visite pour découvrir les jardins du XVIIIe siècle. Jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot 1 Place Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, Grand Est Langres Haute-Marne

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:00:00

