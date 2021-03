Guérande 1 place du marché au bois 44350 Guerande Guérande, Loire-Atlantique Visite guidée thématique ‘les écrivains racontent Guérande’ 1 place du marché au bois 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Chaque mois, **Guérande Ville d'art et d'histoire** vous invite avec les guides-conférenciers de l'Office de Tourisme, à porter un regard particulier sur un aspect du patrimoine ou de l'architecture guérandaise. Découvrez Guérande et la presqu'île Guérandaise au 19ème siècle à travers les oeuvres de Balzac, Zola, Daudet….

2021-03-13T14:30:00 2021-03-13T16:00:00

