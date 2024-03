Visite guidée thématique “Les Bernardins et l’Université de Paris : une cohabitation singulière” Collège des Bernardins Paris, samedi 29 juin 2024.

Visite guidée thématique "Les Bernardins et l'Université de Paris : une cohabitation singulière" Dans le Paris du XIIème siècle, le Collège des Bernardins a un statut particulier par rapport aux collèges séculiers notamment de la rive gauche, que ce soit sur son aspect patrimonial que sur son … Samedi 29 juin, 16h00

Un guide qualifié du Collège des Bernardins vous mènera dans les différents espaces du Collège pour vous expliquer et raconter la manière dont le Collège des Bernardins s’est distingué, sur la forme et le fond de son enseignement, au sein de l’Université de Paris naissante.

La visite mettra en effet en lumière la surprenante cohabitation entre théologie et philosophie rationaliste, posera la question d’un humanisme du XIIIème siècle, source d’inspiration pour ce qu’est devenu aujourd’hui le collège des Bernardins. L’enseignement, les matières, la vie des étudiants seront aussi abordés.

Le Collège des Bernardins et les cisterciens qui l’habitent s’installent parallèlement au développement de ce qu’on appelle « l’Université de Paris ». La visite reviendra sur ce contexte particulier et sur les fondements de cette institution qui bénéficiera de la reconnaissance du Roi de France en 1200, suivie de celle du Pape. Elle évoquera notamment la nature du métier de professeur à cette époque et sur son évolution en mettant en lumière la figure emblématique de Pierre Abélard.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

Collège des Bernardins