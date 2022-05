Visite guidée thématique ‘Le village de Clis’ Départ devant l’église Sainte-Catherine, 14 mai 2022, Guérande.

Visite guidée thématique ‘Le village de Clis’

Départ devant l’église Sainte-Catherine, le samedi 14 mai à 15:00

Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir le village de Clis. Du haut de sa crête rocheuse, le village domine la presqu’île et révèle des vestiges de l’époque gallo-romaine, témoignant de l’ancienneté de son habitat. Explorez l’église Sainte-Catherine et des hauts lieux tels que la butte à César et les ruines de l’ancien blockhaus. Surplombant les marais salants, laissez-vous charmer par les rues, maisons et manoirs traditionnels d’un village paludier. **Confort de visite : ** Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

Départ devant l’église Sainte-Catherine Clis 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T16:30:00