VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE ‘LA CITOYENNETÉ À GUÉRANDE’ Guérande, 24 avril 2022, Guérande.

VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE ‘LA CITOYENNETÉ À GUÉRANDE’ Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois Guérande

2022-04-24 – 2022-04-24 Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois

Guérande Loire-Atlantique

Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de découvrir la citoyenneté au travers de son histoire et de son patrimoine. Partez sur les traces des lieux d’exercice du pouvoir, de formation des citoyens et d’expression de la justice. A la suite de la Révolution française, le citoyen devient acteur de son espace urbain et de la protection de son patrimoine. Visitez également le cimetière et questionnez le lien entre citoyen, patriotisme et nationalisme. En cette période électorale, plongez au cœur de la citoyenneté à Guérande !

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : canne-sièges, appareils amplificateur de son et fauteuil électrique

