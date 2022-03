Visite guidée thématique : La Chapelle La Colombière, rencontre avec des artistes du XXe siècle Paray-le-Monial Paray-le-Monial Catégories d’évènement: Paray-le-Monial

Saône-et-Loire

Visite guidée thématique : La Chapelle La Colombière, rencontre avec des artistes du XXe siècle Paray-le-Monial, 22 juillet 2022

2022-07-22 – 2022-07-22 Office de tourisme 25 avenue Jean-Paul II

Visite guidée de la Chapelle La Colombière, chapelle Art Déco des années 30, labellisée "Patrimoine XXe", au travers des artistes qui ont contribué à sa réalisation : Davoine (chemin de croix), les frères Mauméjean (mosaïques et vitraux) et Charlier (chapiteaux).

contact@tourisme-paraylemonial.fr +33 3 85 81 10 92
https://www.tourisme-paraylemonial.fr/

Office de tourisme 25 avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial

Lieu Paray-le-Monial
Adresse Office de tourisme 25 avenue Jean-Paul II
Ville Paray-le-Monial
Departement Saône-et-Loire

