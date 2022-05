Visite guidée thématique : La basilique, un lieu de création permanent (vitraux, lustres et chemin de Pâques)

Visite guidée thématique : La basilique, un lieu de création permanent (vitraux, lustres et chemin de Pâques), 15 juillet 2022, . Visite guidée thématique : La basilique, un lieu de création permanent (vitraux, lustres et chemin de Pâques)

2022-07-15 – 2022-07-15 Cette visite thématique vous fera découvrir la basilique sous un angle différent, au travers de son patrimoine datant du XXe siècle : les vitraux, les lustres et le chemin de Pâques. Cette visite thématique vous fera découvrir la basilique sous un angle différent, au travers de son patrimoine datant du XXe siècle : les vitraux, les lustres et le chemin de Pâques. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville