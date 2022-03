Visite guidée thématique : Jeanne, une icône féministe ? Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

De son épopée du XVe siècle jusqu’à nos jours, le personnage de Jeanne d’Arc ne cesse de susciter des questions, d’attiser les débats ou encore la controverse. Nombre d’entre elles et d’entre eux se rapportent à la question du genre : Jeanne d’Arc était-elle bien une femme ? Mais aussi à des questions autour de la condition des femmes. Ainsi, le public découvre durant cette visite comment une héroïne du Moyen-Âge peut être une source d’inspiration pour les mouvements féministes du début du XXe siècle à nos jours.

