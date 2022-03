Visite guidée thématique – Jeanne d’Arc, muse dans un musée de femme Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Visite guidée thématique – Jeanne d'Arc, muse dans un musée de femme

Historial Jeanne-d’Arc, le mardi 22 mars à 18:00

L’Histoire de Jeanne d’Arc n’a cessé d’inspirer les milieux artistiques de sa mort à nos jours. En véritable modèle, elle a également influencé les artistes féminines, que ce soit à travers les arts, le théâtre, le cinéma mais aussi de célèbres féministes du début du siècle comme Elsie Howie ou Adela Pankhurst. La visite « Une femme muse dans un musée de femme » présente ces thématiques à travers un parcours au sein des collections de l’Historial Jeanne d’Arc

4€, sur réservation

Cette visite des collections thématique a pour but de montrer pourquoi Jeanne d’Arc n’a cessé d’inspirer les milieux artistiques de sa mort à nos jours. Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen Seine-Maritime

2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T18:45:00

Lieu Historial Jeanne-d'Arc Adresse 7, rue Saint-Romain, Rouen Ville Rouen

