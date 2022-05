Visite guidée thématique : Fleurs, plantes et compagnie Musée d’Art et d’Histoire de Langres Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

Visite guidée thématique : Fleurs, plantes et compagnie Musée d’Art et d’Histoire de Langres, 5 juin 2022, Langres. Visite guidée thématique : Fleurs, plantes et compagnie

Musée d’Art et d’Histoire de Langres, le dimanche 5 juin à 16:00 De l’alimentation des nos ancêtres de la Préhistoire au représentations du XIXe siècle, venez découvrir les collections du Musées d’Art et d’Histoire évoquant les fleurs et les plantes. Musée d’Art et d’Histoire de Langres Place du Centenaire, 52200 Langres Langres Saint-Gilles Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Musée d'Art et d'Histoire de Langres Adresse Place du Centenaire, 52200 Langres Ville Langres lieuville Musée d'Art et d'Histoire de Langres Langres Departement Haute-Marne

Musée d'Art et d'Histoire de Langres Langres Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langres/

Visite guidée thématique : Fleurs, plantes et compagnie Musée d’Art et d’Histoire de Langres 2022-06-05 was last modified: by Visite guidée thématique : Fleurs, plantes et compagnie Musée d’Art et d’Histoire de Langres Musée d'Art et d'Histoire de Langres 5 juin 2022 Langres musée d'Art et d'Histoire de Langres Langres

Langres Haute-Marne