Visite Guidée Thématique “Figeac Visite Pépites” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Visite Guidée Thématique “Figeac Visite Pépites” Figeac, 27 avril 2022, Figeac. Visite Guidée Thématique “Figeac Visite Pépites” Figeac

2022-04-27 16:30:00 – 2022-04-27

Figeac Lot Les visites durent en moyenne une heure et demie. Le guide vous donne rendez-vous à l’Office de Tourisme du Grand Figeac. Départ assuré pour minimum deux personnes.

(pass sanitaire demandé) Les pépites du patrimoine figeacois !

Découvrez quelques-uns des trésors artistiques et historiques de Figeac : salons du collège du Puy, chapelle Notre-Dame-de-Pitié, grande salle de l’hôtel de la Monnaie… Grâce à nos guides, aucun détail de ces joyaux et de leurs décors ne vous échappera. Les visites durent en moyenne une heure et demie. Le guide vous donne rendez-vous à l’Office de Tourisme du Grand Figeac. Départ assuré pour minimum deux personnes.

(pass sanitaire demandé) Service Patimoine Grand Figeac

Figeac

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Visite Guidée Thématique “Figeac Visite Pépites” Figeac 2022-04-27 was last modified: by Visite Guidée Thématique “Figeac Visite Pépites” Figeac Figeac 27 avril 2022 Figeac Lot

Figeac Lot