Visite guidée thématique du Musée de la Bataille de Fromelles “Sur les traces d’Oliver” Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

Nord

Visite guidée thématique du Musée de la Bataille de Fromelles “Sur les traces d’Oliver” Musée de la Bataille de Fromelles, 5 mars 2022, Fromelles. Visite guidée thématique du Musée de la Bataille de Fromelles “Sur les traces d’Oliver”

du samedi 5 mars au dimanche 6 mars à Musée de la Bataille de Fromelles

A l’occasion du week-end d’ouverture de l’exposition temporaire “Les Disparus du Bois des Faisans, identifier les soldats de la Grande Guerre par les sciences”, le musée de la bataille de Fromelles vous propose une visite à réaliser en famille. Petits et grands se transforment en archéologues d’un jour et utilisent les méthodes de raisonnement scientifique pour découvrir l’identité d’un soldat. Avec le médiateur, ils font parler les objets de l’exposition pour découvrir sa nationalité, son rôle sur le champ de bataille, etc… A partir de 6 ans. Sur inscription.

Tarif : 2,50€ + tarif d’entrée en vigueur (Tarif plein : 5€ ; Tarif réduit : 3€ ; Gratuité)

En se mettant dans la peau d’un archéologue de la Grande Guerre, petits et grands participent à l’identification d’un soldat de la bataille de Fromelles. Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T11:00:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-06T15:00:00 2022-03-06T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fromelles, Nord Autres Lieu Musée de la Bataille de Fromelles Adresse Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Ville Fromelles lieuville Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Departement Nord

Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fromelles/

Visite guidée thématique du Musée de la Bataille de Fromelles “Sur les traces d’Oliver” Musée de la Bataille de Fromelles 2022-03-05 was last modified: by Visite guidée thématique du Musée de la Bataille de Fromelles “Sur les traces d’Oliver” Musée de la Bataille de Fromelles Musée de la Bataille de Fromelles 5 mars 2022 Fromelles Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles

Fromelles Nord