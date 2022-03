Visite guidée thématique des différents jardins de l’île Tatihou Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Les jardiniers de l’île choisiront un parcours pour vous guider et vous présenter comment des espèces originaires de différentes régions du monde s’adaptent aux milieux insulaires de Tatihou.

6€, 3,50€/enfant (incluant l’animation, l’aller-retour bateau et l’accès au musée, au fort et aux jardins)

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00

