Visite guidée thématique ” Dans le doute…” Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Visite guidée thématique ” Dans le doute…” Mâcon, 5 juin 2022, Mâcon. Visite guidée thématique ” Dans le doute…” Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon

2022-06-05 – 2022-06-05 Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon Saône-et-Loire 2.5 2.5 EUR Enthousiasme exagéré, authentiques fausses signatures, progrès de la recherche et de la science constituent autant de raisons de faire évoluer les attributions de certaines œuvres à des artistes. Faites le point sur les Rembrandt, Pourbus, Bril, Ruysdael ou Courbet des collections du musée ! Les visites guidées thématiques vous invitent à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.

Public : ados – adultes / Durée : 1h.

Nombre de places limité, réservation conseillée. Enthousiasme exagéré, authentiques fausses signatures, progrès de la recherche et de la science constituent autant de raisons de faire évoluer les attributions de certaines œuvres à des artistes. Faites le point sur les Rembrandt, Pourbus, Bril, Ruysdael ou Courbet des collections du musée ! Les visites guidées thématiques vous invitent à découvrir un thème, une période, un mouvement ou une technique artistique à partir des collections permanentes.

Public : ados – adultes / Durée : 1h.

Nombre de places limité, réservation conseillée. Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Mâcon Adresse Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Ville Mâcon lieuville Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Departement Saône-et-Loire

Mâcon Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

Visite guidée thématique ” Dans le doute…” Mâcon 2022-06-05 was last modified: by Visite guidée thématique ” Dans le doute…” Mâcon Mâcon 5 juin 2022 Maçon Saône-et-Loire

Mâcon Saône-et-Loire