Quels liens unissent Jean François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes, à sa ville natale et aux lieux qu'il a fréquentés lors de ses différents séjours à Figeac ? L'occasion de dévoiler l'homme, les péripéties de sa vie et ses travaux, tout en parcourant des rues de la cité. Les visites durent en moyenne une heure et demie. Nous vous conseillons fortement de réserver pour les visites nocturnes et les visites thématiques dont le nombre de participants est limité. Le guide vous donne rendez-vous au Musée Champollion. Départ assuré pour minimum deux personnes.

