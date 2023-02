Visite Guidée Thématique « Champollion Pas à Pas » place Champollion Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot

Visite Guidée Thématique « Champollion Pas à Pas » place Champollion, 7 juillet 2023, Figeac . Visite Guidée Thématique « Champollion Pas à Pas » Musée Champollion place Champollion Figeac Lot place Champollion Musée Champollion

2023-07-07 10:30:00 – 2023-07-07

place Champollion Musée Champollion

Figeac

Lot 4 4 EUR rendez-vous au musée Champollion, réservation conseillée, jauge limitée Quels liens unissent Jean François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes, à sa ville natale et aux lieux qu’il a fréquentés lors de ses différents séjours à Figeac ? L’occasion de dévoiler l’homme, les péripéties de sa vie et ses travaux, tout en parcourant des rues de la cité. musée champollion

place Champollion Musée Champollion Figeac

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Figeac Lot place Champollion Musée Champollion Ville Figeac lieuville place Champollion Musée Champollion Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac /

Visite Guidée Thématique « Champollion Pas à Pas » place Champollion 2023-07-07 was last modified: by Visite Guidée Thématique « Champollion Pas à Pas » place Champollion Figeac 7 juillet 2023 Lot Musée Champollion place Champollion Figeac Lot Place Champollion Figeac

Figeac Lot