Départ de l’Office de tourisme, le dimanche 21 mars à 15:00

Chaque semaine, les guides-conférenciers de l’Office de Tourisme vous proposent des visites de la ville close et vous permettent un accès privilégié aux monuments les plus prestigieux.

La visite découverte « Artisans et artistes au Moyen-Age » vous apprendra comment furent construits les églises, les maisons, les oeuvres, tableaux, vitraux, etc… outils, techniques et matériaux vous seront présentés.

Départ de l'Office de tourisme 1 place du Marché-au-Bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-21T15:00:00 2021-03-21T16:30:00

