Visite guidée thématique à l’Hôtel Dieu de Beaune Beaune, 1 septembre 2021-1 septembre 2021, Beaune.

Visite guidée thématique à l’Hôtel Dieu de Beaune 2021-09-01 14:30:00 – 2021-09-30 Rue de l’Hôtel-Dieu Musée de l’Hôtel Dieu – Hospices de Beaune

Beaune 21200

10.5 10.5 EUR Ces visites sont destinées aux visiteurs qui connaissent déjà le lieu et qui veulent en savoir davantage grâce à des thématiques spécifiques: suivez le guide!

WE 1: médecine et remèdes

WE 2: costumes et bijoux

WE 3: cuisine médiévale

WE 4: vitraux et retable du Jugement dernier

WE 5: médecine et remèdes

http://hospices-de-beaune.com/index.php?/hospicesdebeaune/L-Hotel-Dieu/Le-Musee/Visites-horaires-et-tarifs

dernière mise à jour : 2021-05-04 par