Aisne Amoureux de nature et de patrimoine, cette visite est pour vous : venez arpenter en compagnie de notre guide l’espace insolite de la cuve Saint-Vincent, véritable forêt enserrée au cœur de Laon ! Vous y apprendrez notamment que le paysage y était fort différent il y a encore 150 ans, car entièrement dédié à la culture de la vigne… RV à 20h30 sous la porte des Chenizelles pour débuter la visite !

(réservation obligatoire car visite limitée à 25 personnes par session / durée : 1h30 à 2h / avoir de bonnes chaussures de marche, pas de poussettes et visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite)

info@tourisme-paysdelaon.com +33 3 23 20 28 62

